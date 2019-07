75.000 Euro Schaden: Ballenpresse brennt auf Feld ab

Feuerwehren rückten mit 35 Einsatzkräften an - vor 46 Minuten

HEROLDSBACH - Großeinsatz für die örtlichen Feuerwehren: Auf einem Feld stand eine Ballenpresse in Flammen. Der Landwirt versuchte durch einen Einfall noch, Schlimmeres zu verhindern.

Einsatzkräfte löschen den Brand. © Freiwillige Feuerwehr Heroldsbach/Thurn



Am Donnerstagabend geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Klingenstraße auf einem Feld eine Rundballenpresse in Brand. Der 44-jährige Landwirt entfernte den Traktor samt Anhänger noch, konnte aber dadurch das Feuerfangen des abgeernteten Getreidefelds nicht mehr verhindern. Der Brand wurde von den Feuerwehren Heroldsbach/Thurn und Hausen mit ca. 35 Einsatzkräften eingedämmt und gelöscht. Der Sachschaden an der Presse beträgt ca. 75.000 Euro, da diese durch den Brand komplett zerstört wurde.

trk