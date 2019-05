Springen, Schwingen und immer schön das Gleichgewicht halten: Am Samstag stieg in der Sporthalle der Mittelschule in Neunkirchen am Brand der Gau-Cup 2019 mit rund 200 Turnerinnen aus dem Turngau Süd-Oberfranken. Gastgeber war der TSV Neunkirchen. Hier gibt es die Bilder.