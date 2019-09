A73 bei Eggolsheim: Raser kracht in die Leitplanke

Verkehrsrowdy verursacht Gesamtschaden von rund 10.000 Euro - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Weil er viel zu schnell unterwegs gewesen ist, hat am Mittwochnachmittag ein 26-Jähriger auf Höhe des Parkplatzes Regnitztal in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über seinen BMW verloren: Der Wagen krachte in die Leitplanke, schleuderte daraufhin über die Fahrbahn und kam quer am linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch Zeugenmeldungen wurde bekannt, dass der BMW, mit einer Zulassung aus NRW, bereits kurz zuvor durch eine rasante Fahrweise aufgefallen war. Neben abrupten Fahrstreifenwechseln überholte der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrfach etliche andere Verkehrsteilnehmer von rechts – und nutzte dabei auch den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt für seine riskanten Manöver.

Der Führerscheinneuling blieb unverletzt, sein schrottreifer Pkw musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Mindestens 40 Meter der Außenschutzplanke wurden demoliert. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

