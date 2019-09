Ablöse für Lidia: Letzter Wanderreporter startet durch

Kevin Gudd übernimmt für unsere Volontärin - ihn zieht es nach Egloffstein - vor 45 Minuten

HÖFLES/EGLOFFSTEIN - Lidia ist an ihrem Ziel in Höfles angekommen. Jetzt geht der letzte NN-Wanderreporter an den Start: Kevin Gudd, Sportredakteur bei den Nordbayerischen Nachrichten, spaziert auf seiner ersten Tour ins beschauliche Egloffstein. Hier können Sie seine Route live mitverfolgen.

+++ So war Lidias letzte Etappe nach Höfles +++

Egloffstein liegt übrigens am Frankenweg. Weitere Informationen finden Sie hier: www.frankenweg.de.

