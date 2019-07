Absolventen der Forchheimer Fachoberschule wurden verabschiedet

FORCHHEIM - Die Absolventen der Forchheimer Fachoberschule wurden verabschiedet, sorgten aber auch für Verwunderung.

Elisabeth Bräunig (links), Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums, freut sich gemeinsam mit den vier Jahrgangsbesten der Fachoberschule und der stellvertretenden Schulleiterin Petra Prockl (rechts). An der Spitze steht Theresa Knoll (4. v.l.), die einen Notendurchschnitt von 1,4 erreichte. © Foto: Alexander Hitschfel



Ein wenig ratlos stand die Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums, Elisabeth Bräunig, bei der Abschlussfeier am Mikrofon. Die diesjährige Abschlussfeier sei auch für sie ein Novum. In den vergangenen Jahren hätten die Absolventen immer ein Abschlussmotto gehabt, heuer nicht.

Sie habe sich entschieden, die Musikauswahl in ihre Rede einzubeziehen, die die Fachabiturienten sich gewünscht hatten. "Eye of the Tiger", "Final Coutdown", "We are the Champions" oder auch "Time of my Life" und "Geile Zeit": "Das sind alles bis auf ein Lied olle Kamellen", stellte die Schulleiterin überrascht in ihrer Rede fest.

Musik übernehme ja die Funktion etwas auszudrücken, was man in einer konkreten Situation oft nicht in Worte fassen kann. Musik transportiere Gefühle und Gedanken. Sie sei verwundert über die Musikwünsche gewesen.

"Eye of the Tiger von 1981, We are the Champions von 1977: da waren Sie noch nicht mal angedacht", sagte die Schulleiterin. Die Mathematiker sollten einmal zurückrechnen, wie lange das schon her sei. "Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn da drauf?", wollte Bräunig von den Schulabgängern wissen.

Was hätten die teilweise martialischen, archaischen und apokalyptischen Liedtexte denn mit der Fachoberschule zu tun? "Der letzte bekannte Überlebende verfolgt seine Beute und beobachtet uns alle mit den Augen des Tigers", übersetzte die Schulleiterin eine Sequenz aus dem Lied "Eye of the Tiger".

Das sei hoffentlich keine Anspielung auf einen Kampf in der Arena FOS, meinte Bräunig, sondern eher auf die Entschlossenheit, sich einer Herausforderung zu stellen. Den Kampf – wenn man das so ausdrücken wolle – hätten die Absolventen erfolgreich gemeistert, einige Schüler hätten allerdings leider nicht bestanden.

Vielleicht hätte so mancher Prüfling ja gekämpft gegen die eigene Trägheit, gegen eigene Unlust, gegen sich selber, gegen Vorurteile, aber der Kampf habe sich trotzdem deutlich abgezeichnet. Vor einer Woche hätten viele Schüler noch nicht gewusst, ob sie überhaupt die Fachhochschulreife erreichen würden.

"Sie haben den Kampf mit BWR, Mathe, Physik tapfer ausgetragen und der Wert, den sie mitnehmen, ist doch ein Abschluss, auf den sie aufbauen können", so Bräunig. Die Absolventen würden einer Zukunft entgegengehen. Das Schuljahr sei aber auch für die Lehrer "super-schwierig" gewesen.

Der Lehrplan plus und die neue Form der Prüfung hätten manchen Lehrer schier an den Rand des Wahnsinns getrieben. Abschließend sagte die Schulleiterin: "Gehen Sie einer Zeit entgegen, die Ihnen das letzte Musikstück im Rahmen dieser Feier anbietet: Geile Zeit."

Landrat Hermann Ulm (CSU) überbrachte den Absolventen Glückwünsche. Für den Elternbeirat sprach Ruth von Stockhausen. Die 17-jährige Theresa Knoll aus Tiefenstürmig aus der W12A wurde mit einem Notendurchschnitt von 1,4 als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.

Fördervereinspreise, die durch Landtagsabgeordneten Michael Hofmann (CSU) überreicht wurden, gingen an Anna-Lena Schläger W12B (1,5), Laura Körber W12A (1,5) sowie Lisa Wenzel T12 (1,8).

Die abschließenden Worte übernahm Schülersprecher Ali Mehdi, der für sein überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement von Schulleiterin Elisabeth Bräunig geehrt wurde. Das war ebenfalls ein Novum bei der diesjährigen Abschlussfeier an der Fachoberschule.

ALEXANDER HITSCHFEL