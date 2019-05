AC Bavaria Forchheim stabilisiert sein breites Fundament

Vorstand blickte bei Hauptversammlung auf ein harmonisches Jahr zurück - 14.05.2019 20:00 Uhr

FORCHHEIM - Die überschaubare Runde von 28 Mitgliedern, die sich an einem in den kleinen Saal der Jahn-Halle verloren, spricht für die beruhigte Lage beim größtem Sportverein der Stadt. Der AC Bavaria ist zufrieden.

Mit Urkunde (v.li.) standen Florian Kroder, Paul Dux, Christian Bauer und Robert Gößwein im Mittelpunkt der Ehrung. Manfred Neubauer fehlte. Foto: AC Bavaria/Fabian Haberer



Nach dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten eines südlichen Gewerbegebietes 2013 strotzte der AC Bavaria vor Kraft, konnte sich kaum des Andrangs erwehren und wuchs in der Spitze bis 2016 auf knapp 3500 Köpfe an. Der Erfolg jedoch zog Veränderungen nach sich. Weil die Überschüsse des nach den Regeln eines Wirtschaftsbetriebes geführte Fitness-Studio nicht mehr den Anforderungen der Gemeinnützigkeit entsprach, musste nach der Klage einer konkurrierenden Kette eine Tochtergesellschaft gegründet werden. Das beschloss eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Herbst vor drei Jahren.

In der Zwischenzeit richtet sich das Studio-Angebot mit 26 Kursen pro Woche flexibel nach den wechselnden Branchentrends und wird die Ausrüstung auf modernstem Stand gehalten, während der Kreis der Vereins-Stammkunden auf 2627 Mitglieder gesundschrumpfte. Eine „Weiterentwicklung in allen Bereichen“ erkennt Jörg Wiemann, der in sein 20. Jahr in verantwortlicher Position geht und nach eigenen Worten noch kein so gelungenes Jahr erlebt hat. Die Fitness-Sparte, die als gemeinnützige GmbH firmiert, steigerte ihren Gewinn von 2017 auf 2018 um das vierfache auf 12.721 Euro. „Der Verkauf von Einzel- und Zeitkarten läuft immer besser an“, erklärt Geschäftsführer Wiemann, der für 2019 einen weiteren Zuwachs erwartet.

Um die dafür nötige Infrastruktur auszubauen, musste in ein als zusätzlichen Parkplatz genutztes Grundstück und die Umkleidekabinen investiert werden. Für eine Crossfit-Anlage im Außenbereich werden noch die Fördermodalitäten ausgelotet. Diese Rechnungen gehen wiederum zulasten des Muttervereins. Unter dem Strich vermeldet der Vorsitzende Jörg Wiemann für 2018 ein Minus von 27.500 Euro. Der AC Bavaria hatte zum Stichtag 12.500 Euro auf seinen Konten.

Sportliches Wettkampf-Glück beschert derzeit die Kraftdreikampf-Abteilung, die durch Moritz Taschner, Christoph Seefeld und Henry Hallmann Schlagzeilen auf deutscher und sogar internationaler Ebene macht. Forchheim bekam so den Zuschlag für die Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaft 2020. Auch im Boxen zahlt sich die aufwendige Arbeit gerade im Nachwuchs aus.

Zum runden Abschluss der Sitzung besann sich der AC auf seine mit Schweiß besiegelten Werte aus den alten Zeiten am Kronengarten. Paul Lux (55 Jahre) und Manfred Neubauer (50) erhielten Auszeichnungen für ihre Treue. Christian Bauer, Robert Gößwein und Florian Kroder (jeweils zehn Jahre) feierten ebenfalls Jubiläum.