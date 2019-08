An die 100 Fans des ehemaligen Traktoren-Herstellers Eicher kamen am Wochenende mit ihren Gefährten nach Affalterthal (Markt Egloffstein) in die Fränkische Schweiz. Während Groupies die Bühne für die Leutenbacher Musikanten aufbauten, die ab 20 Uhr im Festzelt aufspielten, zeigten die alten Traktoren bei Feldvorführungen, was sie konnten - und wirbelten ordentlich Staub auf. © Reinhard Löwisch