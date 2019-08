Action und Aufklärung: THW Forchheim veranstaltet Sandsack-Challenge

Bayernweite Aktion: Aufklärung für Fall eines Hochwassers mit satten Gewinnen - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - "Füllen. Werfen. Gewinnen": Damit wirbt das Technische Hilfswerk Forchheim gerade für die bayernweite "Sandsack-Challenge", die am 7. September stattfindet. Worum geht es bei dieser Aktion? Wir sprachen mit Nicole Endres, Pressesprecherin des THW-Ortsverbandes Forchheim.

Frau Endres, was ist die Sandsack-Challenge?

Bayernweit veranstaltet das Technische Hilfswerk einen Wettkampf rund um den Sandsack. 70 bayerische THW-Ortsverbände machen mit, darunter Forchheim und Ebermannstadt.

Interessierte Bürger bewältigen verschiedene Aufgaben an insgesamt sechs Stationen – zum Beispiel Sandsäcke mit Sand füllen, werfen und transportieren. Die anderen drei Aufgaben werden noch nicht verraten. Dabei ist Feingefühl und Kraft gefragt. Mitmachen kann jeder. Die drei Besten aus Bayern können ein iPad oder einen Gutschein für die Therme Erding gewinnen.

Worum geht es bei dem Wettkampf?

Vor allem geht es uns um Aufklärung im Falle eines Hochwassers. Das Technische Hilfswerk kommt regelmäßig denen zu Hilfe, die betroffen sind. Bei den verschiedenen Stationen lernt man, was man selbst tun kann und probiert aus, wie es ist, Sandsäcke zu transportieren. Ein Sandsack ist in der Regel mit zehn bis zwölf Kilogramm Sand gefüllt.

Wie läuft ein THW-Einsatz ab?

Ist Hochwasser und die Keller laufen voll, rufen die Betroffenen zunächst unter der 112 die Feuerwehr, welche zuerst ausrückt. Sind zu viele Keller überschwemmt, alarmiert die Feuerwehr das Technische Hilfswerk. Je nach Absprache mit der Feuerwehr unterstützt das THW dann mit Sandsäcken oder Pumparbeiten.

Bayerischer Sandsack-Champion 2019 kann jeder werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig und die Teilnahme ist kostenlos. Der Wettkampf findet am Samstag, 7. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Paradeplatz Forchheim und auf dem Kirchenplatz in Ebermannstadt statt.

