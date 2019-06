Affalterthal: Eicher-Treffen im September

Traktor-Freunde aus ganz Deutschland werden erwartet - 09.06.2019 11:00 Uhr

AFFALTERTHAL - Zum achten Mal rüstet sich Affalterthal zum Eicher-Treffen. Verlost wird in diesem Jahr ein "Tiger", von dem es nur 900 Stück gibt.

Viele Traktor-Fans haben sich den Termin für das Eicher-Treffen in Affalterthal schon lange im Kalender notiert. © Reinhard Löwisch



Am ersten Sonntag im September gibt es die achte Auflage des "Eicher-Treffens" in Affalterthal.

Beim Eichertreffen reisen meistens um die 150 unterschiedliche alte Eichertraktoren – die bis 1992 in Forstern bei München gebaut wurden und seither in Indien für den dortigen Markt produziert werden – mit ihren Fans aus ganz Deutschland nach Affalterthal an.

Meist, um Ersatzteile zu kaufen oder einen Fortbildungskurs in Sachen Reparatur mitzumachen oder um den Eicher in Aktion zu sehen: bei Geschicklichkeitsrennen, beim Pflügen oder beim Ziehen.

Ein Höhepunkt des Festes ist die Verlosung eines alten Eicher, Typ Tiger zwei, der von 1968 bis 1971 gebaut wurde. Von ihm gibt es nur 900 Stück.

Den Erlös aus der Verlosungsaktion kommt der Elterninitiative krebskranker Kinder mit Sitz in Erlangen zugute.

InfoDas Los kostet einen Euro und kann bis zum 1. September bei der Raiffeisenbank Egloffstein, bei der Tankstelle Vogel in Egloffstein und bei Forstgeräte Schüpferling in Affalterthal und vor Ort während des Festes (31. August bis 1. September) erworben werden.

reil