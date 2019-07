Afrika-Kulturtage: Einkaufsnacht in Forchheim zog Gäste an

Gemischtes Fazit der Ladeneigentümer - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zahlreiche Gäste kamen zur Langen Einkaufsnacht der Afrika-Kulturtage in die Innenstadt. Doch die Händler ziehen ein gemischtes Fazit.

Bei der Einkaufsnacht konnte man in der Innenstadt flanieren, Konzerten lauschen und bis 23 Uhr einkaufen. Einige Läden warteten mit ausgefallenen Aktionen auf.



Bei der Einkaufsnacht konnte man in der Innenstadt flanieren, Konzerten lauschen und bis 23 Uhr einkaufen. Einige Läden warteten mit ausgefallenen Aktionen auf.



"Die Einkaufsnacht ist auch eine Image-Sache: Wir möchten die Innenstadt präsentieren", sagt Citymanagerin Elena Büttner über die Lange Einkaufsnacht, die angehängt an die Afrika-Kulturtage wieder für verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr gesorgt hat.

Zahlreiche Geschäfte haben sich Angebote und verschiedene Aktionen einfallen lassen, um den Kunden auch spätabends noch etwas zu bieten. So auch Michael Bierfelder, der in seinem gleichnamigen Geschäft in der Apothekenstraße Bilder der Weilersbacher Künstlerin Andrea Zimmermann ausgestellt hat.

Brille als Donauwelle oder Taco

Direkt gegenüber haben sich das Restaurant Lübbis und Optik Brandner zusammengetan, um eine auf den ersten Blick skurrile Kooperation zu schaffen. "Wir bieten Brillen des Designers Dieter Funk an, die man dann nebenan bei Lübbis nachkochen kann", erklärt Yvonne Brandner. Der Clou an den Brillen: Die einzelnen Modelle sind nach Gerichten benannt, etwa Donauwelle, Taco oder Caipirinha, "We feed your face" nennt sich das. Dazu gibt es ein Kochbuch, auf das Kathrin Grüner vom Lübbis dann zurückgreift.

Bilderstrecke zum Thema Exotisch und farbenfroh: Die Afrika-Kulturtage in Forchheim Bei den Afrika-Kulturtagen konnten die Besucher den Sehnsuchtsort in all seinen Facetten kennenlernen - ohne dafür Forchheim verlassen zu müssen. Neben einem großen Abendkonzert standen für die Besucher auch der traditionelle Markt sowie verschiedene Trommel- und Tanzworkshops auf dem Programm.



"Es ist schön, dass wir das zusammen machen, das zeigt das gute nachbarschaftliche Verhältnis in der Apothekenstraße", so Grüner. Auch nach der Langen Einkaufsnacht möchten sie die Kooperation fortführen.

Auch andere Geschäfte in der Innenstadt haben sich extra für den Abend zusammengetan. Marion Amtmann vom gleichnamigen Bettenhaus und Benjamin Wahl vom Phone House in der Hauptstraße servieren ihren Kunden Bratwürste und Steaks vom Grill. Der Andrang ist groß, insgesamt 30 Kilogramm Fleisch können sie verteilen. "Das machen wir nächstes Jahr wieder", sagt Amtmann.

In der Wiesentstraße schenkt Petra Dietzel Caipirinha an ihre Gäste aus. Die Inhaberin von La Boutique ist mit dem im April gegründeten Verein HeimFOrteil auch in die Planung der Einkaufsnacht involviert. "Zusammen mit dem Citymanagement lief die Organisation gut", meint Dietzel. "Diese Zusammenarbeit war das Beste, was wir machen konnten", sagt auch Manfred Schade von der Buchhandlung `s blaue Stäffala.

Trotzdem ist die Stimmung bei den Ladeninhabern nicht durchweg positiv. Die Afrika-Kulturtage sorgen zwar für eine volle Innenstadt, die Geschäfte selbst werden jedoch nicht überrannt. "Die Einkaufsnacht leidet etwas an der hohen Zahl der Ereignisse in letzter Zeit", erklärt Schade. "Wir sind zufrieden, aber bei diesem Wetter gibt es natürlich auch genügend andere Dinge, die man statt Shoppen tun kann", meint auch Michael Bierfelder.

Gemeinsam möchten die Händler in der Innenstadt auch neue Konzepte für Forchheim entwickeln. Mit dem Verein HeimFOrteil sind die ersten Workshops angelaufen, etwa zu den Themen Leerstandsmanagement und Stadtverschönerung.

Dabei steht auch die Zusammenarbeit mit dem Citymanagement weiterhin im Vordergrund. "Wir werden uns auch im Anschluss an die Lange Einkaufsnacht wieder treffen und weitere Aktionen besprechen", sagt Elena Büttner.

JULIAN HÖRNDLEIN