Akrobatik-Duo mischt auf deutscher Bühne mit

EGGOLSHEIM/KERSBACH - Nach zahlreichen Auftritten und Generalproben stand für die Sportakrobatik-Wettkampfgemeinschaft der DJK-Klubs noch ein Saison-Höhepunkt auf dem Programm.

Gloria Leuschner (li.) hebt Partnerin Annika Steinlein. Foto: Foto: Felix Fotos



Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren 1 und Meisterklasse in Aachen steckten Gloria Leuschner mit Partnerin Annika Steinlein, die von Bundeskampfrichterin Silke Michalk und Trainerin Angelika Leuschner begleitet wurden, zunächst die Anfahrt noch etwas in den Kleidern. Das Damenpaar leistete sich in der Dynamik-Kür einen gravierenden Fang-Fehler, kam auch nach der ordentlichen Balance-Übung nicht über einen sechsten Platz hinaus. In der Gesamtwertung aus beiden Durchgängen reichte es dennoch für Rang 5 unter zehn Formationen und damit die Qualifikation fürs Finale.

Ausgeruht und wesentlich entspannter als am Vortag, präsentierte das DJK-Duo seine neue kombinierte Übung mit Freude und Sicherheit. Die zweithöchste Punktzahl bescherte im Mehrkampf unter dem Strich einen versöhnlichen fünften Platz.

