Als Team Rätsel knacken: Die Forchheimer "Mind Arena"

Bei diesem Spiel werden im nebeldurchfluteten Raum Aufgaben gelöst - 10.06.2019 14:02 Uhr

FORCHHEIM - Seit Jahren boomen Escape Rooms. In Forchheim gibt es die "Mind Arena" für Knobelfreunde.

Bundesweit liegen Escape Rooms im Trend (Symbolbild). In thematisch gestalteten Räumen lösen die Spieler als Team Aufgaben, um sich aus dem Raum zu befreien. © Michael Matejka



Bundesweit liegen Escape Rooms im Trend (Symbolbild). In thematisch gestalteten Räumen lösen die Spieler als Team Aufgaben, um sich aus dem Raum zu befreien. Foto: Michael Matejka



"Unseren Gästen macht es unglaublich Spaß, gemeinsam in der Gruppe Zahlenkombinationen zu knacken und Rätsel zu lösen", sagt Semih Daloglu, seit zwei Jahren Betreiber des Lasertag-Planets Forchheim in der Daimlerstraße. Das ist nicht nur in Forchheim so.

Seit Jahren boomen Escape Rooms, thematisch designte Räume, in denen Spieler innerhalb einer Stunde knifflige Rätsel lösen, um sich aus dem abgeschlossenen Raum zu befreien – Notfallknopf ist aber vorhanden. Im Kreis Forchheim gibt es keinen Escape Room. "Ich glaube nicht, dass hier noch einer kommen wird, denn es gibt inzwischen viele Anbieter – allein im Raum Nürnberg fünf verschiedene", sagt Daloglu.

Die "Mind Arena" in Forchheim ist kein klassischer Escape Room: Die Teilnehmer werden nicht im Raum eingesperrt, sondern lösen Rätsel an sechs verschiedenen Stationen auf einer Fläche von 700 Quadratmetern – einem großen Raum, der von Nebel durchflutet wird.

Umbau für die Rätsel-Stationen

"Die meisten Gäste spielen gewöhnlich auf der Fläche Lasertag. Wenn die Mind Arena gebucht wird, bauen wir extra für die Rätsel-Stationen um", erklärt Daloglu. Im Idealfall spielen drei Teams mit je drei bis sechs Spielern. "Wir machen aber auch Ausnahmen."

Pro Station haben die Spieler etwa je zehn Minuten Zeit. Ist ein Rätsel gelöst, geht es zum nächsten weiter. Neben Zahlenkombinationen, die es zu knacken gilt, sind Geschicklichkeit und Denkvermögen gefragt. In einer Aufgabe geht es darum, sich möglichst viele Details zu merken. Nach eineinhalb Stunden und dem Knacken des finalen Codes kommt es darauf an, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen.

Gruppen, die sehr verschieden zusammengesetzt sind, schaffen laut Daloglu oft die meisten Punkte. "Wir hatten mal eine Gruppe Ingenieure, hochintelligente Menschen, aber da sie alle in dieselbe Richtung gedacht haben, haben sie sich gar nicht so leicht getan", erzählt der Betreiber.

Verkleidete Junggesellen

Wenn Gruppen nicht gerade rätseln, wird die Fläche von 700 Quadratmetern für Lasertag genutzt. "Da kommen einige auch mal ausgefallen verkleidet, im Comic-Stil oder mit Öhrchen", weiß Daloglu. Beliebt ist das Event bei Junggesellinnen-und Junggesellenenabschieden, aber auch bei der älteren Generation. "Wir haben auch mal Großeltern hier, die oft sehr überrascht sind, wie viel Spaß es macht", sagt Daloglu.

Manche meinten, dass es um zielloses Schießen ginge. "Viele verwechseln es mit Paintball. Bei Lasertag bleiben alle im Spiel, man ist nicht raus, wenn man getroffen wurde. Und man schießt nicht, sondern erzielt optisch Treffer auf der Weste mit einem Markierer", erklärt der Betreiber des Lasertag-Planets.

Früher war dort ein Fitnessstudio, weshalb es auch Duschen gibt. "Das haben andere Anbieter nicht", sagt Daloglu. So können sich die Spieler nach einer schweißtreibenden Runde Lasertag erfrischen. Auch Getränke und Süßigkeiten gehören zur Erlebnisgastronomie, die oft für Kindergeburtstage oder Firmenfeiern gebucht wird.