Altstadtfest: Coole Socken in Ebermannstadt

43. Altstadtfest in Ebermannstadt - Auftakt mit der Blaskapelle Niedermirsberg - vor 54 Minuten

EBERMANNSTADT - Es ist das Hauptereignis im August in Ebermannstadt: das Altstadtfest. Gefeiert wird vom Mittwoch 14. bis Sonntag 18. August. Das Programm im Überblick.

Bald wird in Ebermannstadts Altstadt wieder gefeiert. © Marquard Och



Bald wird in Ebermannstadts Altstadt wieder gefeiert. Foto: Marquard Och



Den Auftakt macht am Mittwoch ab 17.30 Uhr auf der Marktplatzbühne die Blaskapelle Niedermirsberg. Um 19.15 Uhr führen die „Müschbercher“ den Festzug vom Kirchenplatz durch die Hauptstraße an.

Die "Coolen Socken" spielen am Donnerstag. © Foto: Ostrowsky



Die "Coolen Socken" spielen am Donnerstag. Foto: Foto: Ostrowsky



Die Band „Coole Socken“ steht am Mariä Himmelfahrts (Donnerstag) von 18 Uhr bis 22.30 auf der Bühne. Am Freitag ist von 19 Uhr bis 22.30 Uhr ein Beatabend mit „Rock of Fame“ angesagt. Am Samstag sorgen die „Leutenbacher Musikanten“ von 18 bis 22.30 für Partystimmung pur.

Jahrmarkt in der Hauptstraße

Den Sonntag läuten um 9.15 Uhrder evangelische Gottesdienst in der Emmauskirche und um 10 Uhr die katholische Messfeier in der Stadtpfarrkirche ein. Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr ist in der Hauptstraße Jahrmarkt. Zum Frühschoppen (von 11 Uhr bis 14 Uhr) spielen die „Kirchehrenbacher Musikanten“ auf. Um 10 Uhr und 14 sind Abfahren der Dampfbahn Fränkische Schweiz (DFS), um 16 Uhr ist dem letzten Zug vom Ebser Bahnhof nach Behringersmühle eine Diesellok vorgespannt.

Im Heimatmuseum in der Bahnhofsstraße 5 zeigt der Arbeitskreis „Heimatkunde“ von 14 Uhr bis 17 Uhr die Geschichte seiner Bemühungen um Aufzeichnungen bis aus der schwierigen Anfangszeit. Von 17 Uhr bis 22.30 Uhr beschließt Blasmusik das 43. Altstadtfest.

MARQUARD OCH