Amazon zu Eggolsheim: "Zahlen alle anfallenden Steuern"

Unternehmen reagiert auf Kritik von Gemeinderat - Zentrum öffnet im Herbst - vor 42 Minuten

EGGOLSHEIM - Nachdem im Gemeinderat Bedenken aufgekommen waren, ob Amazon ordnungsgemäß die Gewerbesteuern am neuen Sortierzentrums-Standort im Gewerbegebiet Fährstraße bei Eggolsheim zahlen wird, meldet sich jetzt der Online-Versandriese selbst zu Wort.

"Wir freuen uns, neue Arbeitsplätze in Eggolsheim zu schaffen, um unser Logistiknetzwerk auf der mittleren Meile auszubauen", sagt Amazon-Manager Andreas Marschner. © dpa



"Amazon zahlt alle anfallenden Steuern", teilt eine Sprecherin in einem Schreiben an die NN mit. Hans-Jürgen Dittmann (CSU) hatte in der jüngsten Eggolsheimer Gemeinderatssitzung Steuervermeidungstaktiken des Unternehmens angeprangert – und das am Beispiel eines Standortes in Garbsen (Niedersachsen) aufgeführt: Dort habe Amazon nie die Gewerbesteuer gezahlt, so Dittmann.

"Auch in Garbsen fällt Gewerbesteuer an und wird entrichtet. Pro Jahr wird das voraussichtlich ein sechsstelliger Betrag sein. Basierend auf der Veranlagung der Steuererklärung für das Jahr 2018 durch das Finanzamt wird dann auch die fällige Vorauszahlung für 2019 und Folgejahre berechnet", entgegnet die Amazon-Sprecherin den Vorwürfen Dittmans.

Amazon will in die leeren Hallen des einstigen Lidl-Logistiklagers einziehen. Das neue Sortierzentrum soll im Herbst diesen Jahres eröffnet werden. © Archivfoto: Marquard Och



Mit zwei Gegenstimmen hatte der Gemeinderat zuletzt dem Antrag des Unternehmens zugestimmt, in den Hallen des einstigen Lidl-Logistiklagers ein neues Amazon-Sortierzentrum zu errichten.

200 bis 300 Arbeitsplätze sollen dort innerhalb der nächsten zwei Jahre entstehen, das Zentrum soll im Herbst 2019 an den Start gehen.

"Wir freuen uns, neue Arbeitsplätze in Eggolsheim zu schaffen, um unser Logistiknetzwerk auf der mittleren Meile auszubauen", sagt Andreas Marschner, Vize-Präsident des "EU Transportation Services" von Amazon. Das Sortierzentrum, so der Manager, werde "eine wichtige Rolle dabei einnehmen, die schnelle und zuverlässige Lieferung zu ermöglichen, die Amazon Kunden kennen und schätzen".

