Angler entdeckt Leiche im Main-Donau-Kanal in Forchheim

FORCHHEIM - In der Nähe der Lila Brücke - auch "Milkabrücke" genannt - in Forchheim hat ein Angler am Mittwochmorgen einen leblosen Mann entdeckt. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, die Polizei hat aber eine Vermutung.

Gegen sechs Uhr hat ein Angler eine Wasserleiche im Main-Donau-Kanal in der Nähe der sogenannten "Milkabrücke" entdeckt und die Polizei gerufen. Bei der Leiche handelt es sich um einen Mann. Die Identität ist noch nicht geklärt, meldet die Polizei.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdeinwirken gibt es nicht. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Unfall, so die Polizei. Der Mann wird noch obduziert, um die Todesursache festzustellen.

