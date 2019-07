Annafest 2019: Das neue Fest-T-Shirt ist da

Fische, Krone, klare Linien: Hommage ans 100. Bauhaus-Jubiläum - 09.07.2019 14:50 Uhr

FORCHHEIM - Das 27. Annafest-T-Shirt kommt zum diesjährigen Kellerwald-Treiben mit klaren Formen - eine Reminiszenz an den minimalistischen Stil des Bauhauses, dessen Gründung vor 100 Jahren heuer gefeiert wird. Wieder mal eine gelungene Schöpfung von Ulli "King Alladooch" Raab und dem Shirt-Drucker und Liedermacher Atze Bauer.

Atze Bauer (links) und Ulli Raab mit ihrem nunmehr 27 Jahre alten Baby: Das Annafest-Shirt 2019. © Ulli Raab



Atze Bauer (links) und Ulli Raab mit ihrem nunmehr 27 Jahre alten Baby: Das Annafest-Shirt 2019. Foto: Ulli Raab



Die Königskrone, die Fische des Stadtwappens und der Alla-Dooch-Slogan, dazu eine klare Schrift zieren nun das Annafest-T-Shirt 2019. "Ob zur Lederhose zum Freizeit- oder zum Festtagsoutfit - mit einem Annafest-T-Shirt ist man immer gut angezogen", meint Ulli Raab.

Die T-Shirts gibt es auch dieses Jahr wieder in vielen Farben - für Frauen, Männer und Kinder in den Größen XS bis 5XL. Vor dem Fest ist das Shirt in Forchheim ab 15. Juli erhältlich beim Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30, und in der Weinstube "Wein Dietz", Hauptstraße 5. Außerdem ab 16. Juli in der Tourist-Info in der Kaiserpfalz.

Während des Annafests gibt es das T-Shirt nur noch am Rappen-, Eichhorn-, Stäffala-, Winterbauer- und Nürnberger-Tor-Keller und beim Tabakstand gegenüber des Riesenrads.

Alle Infos rund ums 179. Annafest finden Sie HIER.