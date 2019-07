Annafest: Ab Samstag früh gibt`s den Seidlas-Krug

Harald Hubl hat wieder ein farbenfrohes Motiv für den Krug entworfen - Limitierte Auflage - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - Annafest-Freunde und Sammler warten schon gespannt darauf: Ab Samstag, 20. Juli, wird das Annafest-Krügla verkauft

Der Annafest-Krug ist ein beliebtes Sammler-Objekt. © Stadt Forchheim



Markant und typisch hat der Forchheimer Maler und Grafiker Harald Hubl die Menschen auf den Forchheimer Bierkellern mit Stift und Pinsel eingefangen und ein neues Motiv für das Annafest-Krügla geschaffen. Wer den Festkrug haben möchte, sollte sich beeilen, denn die Auflage ist limitiert. Der Seidlas-Krug kann für 15 Euro ab Samstag, 10 Uhr im Pfalzmuseum zu den üblichen Öffnungszeiten (täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr) gekauft werden. Am Montag gibt’s den Krug, sofern vorhanden, auch noch in der Tourist-Information in der Kaiserpfalz (von 9 bis 17 Uhr).