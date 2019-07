Annafest: Bier-Streit, betrunkenes Kind und verletzter Polizist

Die Beamten waren schon am ersten Tag gut beschäftigt - vor 23 Minuten

FORCHHEIM - Gleich einiges zu tun hatte die Polizei am ersten Annafest-Tag. Bei einem der Einsätze wurde ein Beamter sogar leicht verletzt. Eine Bilanz.

Los ging es schon um 19.45 Uhr, als es beim Streit um die Bierbestellung zwischen einem Kellner und seinen Gästen zu Handgreiflichkeiten kam, wobei sich ein Gast den Fuß verstauchte. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Der Annafest-Ticker zum Nachlesen

Als Polizisten dann über das Festgelände Streife liefen, stellten sie gegen 21.55 Uhr bei einer jungen Frau Marihuanageruch fest. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei ihr eine geringe Menge Rauschgift, was eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge hat.

Bilderstrecke zum Thema

In Forchheim wird das Annafest liebevoll als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Und diese wurde am Freitag wieder eingeleitet. Elf Tage lang vereinen sich bei der 179. Ausgabe wieder Tradition, Kultur und Geselligkeit in eine rießige Feier. Zum Anstich benötige Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nur drei Schläge, was den durstigen Besuchern bei der Sommerhitze sichtlich gefiel. In diesem Sinne: Prost!