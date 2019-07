Annafest: Die zweite Heimat für Familie Lützelberger

Die Schausteller Doris und Marco Lützelberger sind Urgesteine im Kellerwald. - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Die Geschwister Lützelberger sind vom Annafest nicht mehr wegzudenken. Steht man vor ihren Ständen in der "Lützelberger-Kurve", grüßen immer wieder Besucher im Vorbeigehen die beiden Schausteller.

„Treffen wir uns in der Lützelberger-Kurve“, ist ein fester Begriff am Annafest. Denn genau dort stehen Doris und Marco Lützelberger mit ihren Buden seit vielen Jahrzehnten. © Foto: Ralf Rödel



Die Basis für den Schausteller-Betrieb haben ihre Großeltern gelegt: "Unser Opa hat im zweiten Weltkrieg drei Finger verloren und konnte deswegen nicht mehr als Maurer arbeiten. Doch sein Schwiegervater hatte im Krieg ein paar Gewehre vergraben, die die erste Ausstattung für die Schießbude waren. Aus Brettern hat er den Stand gebaut und war 1958 oben am Annafest beim Schützenkeller", erzählt Doris Lützelberger.

Mittlerweile stehen der Süßigkeitenwagen, die Schießbude und die Schiffschaukel in ihrer eigenen "Lützelberger-Kurve". "Bei dem Bobbycar-Rennen, das hier viele Jahre veranstaltet wurde, war die Kurve bei unseren Ständen immer die gefährlichste. Am Riesenrad war das Ziel und wer es durch unsere Kurve geschafft hat, hat meistens auch gewonnen. So ist mit der Zeit der Name entstanden. Mittlerweile steht hier sogar ein Straßenschild mit Lützelberger-Kurve", so Marco Lützelberger.

So begeistert von seinem Leben als Schausteller war Marco Lützelberger nicht immer. "Ich habe mir für fünf Jahre eine Auszeit von dem Leben auf Kirchweihen und Volksfesten genommen. Ich wollte normal arbeiten und hatte einen guten Job in einer Spedition bekommen. Für zwei Jahre lebte ich auf La Palma bei meiner Cousine. Leider ging es meinem Vater gesundheitlich nicht gut, deswegen habe ich meine Eltern wieder mehr unterstützt. Als unsere Eltern ausgestiegen sind, habe ich die Schießbude übernommen. Jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen wieder als Angestellter zu arbeiten", erzählt Marco Lützelberger.

Seine Schwester Doris dagegen ist schon als Kind gerne zwischen den Ständen herumgeturnt und hat das Leben im Wohnwagen und auf der Schiffschaukel genossen. "Man ist da einfach reingeboren, ich war bei den meisten Festen schon als Baby dabei. Auf manchen Kirchweihen sind unsere Stände schon seit 70 Jahren und die Leute kennen uns. Als Kind war man in den Dörfern immer etwas Besonderes, aber trotzdem nie fremd. Nach meiner Schulzeit habe ich als Mädchen schon viel mitgearbeitet und sicher zu oft schwer gehoben. Es ist schon ein Knochenjob, trotzdem wollte ich nie etwas anderes tun", so Doris Lützelberger.

Hinter den bunten Lebkuchenherzen, Kuscheltieren und Rosen steckt viel Arbeit. "Wenn die Buden schließen, ist man noch lange nicht fertig. Da wird es schon mal spät, deswegen sind wir froh, dass wir die Wohnwägen hier haben. Da kann man mal fünf Minuten die Beine hochlegen", sagt Doris Lützelberger.

Selbst wenn gerade kein Annafest ist, haben die Geschwister Lützelberger viel mit den Ständen zu tun. Sie stehen bei vielen Kirchweihen im Landkreis Forchheim, in der Hersbrucker Schweiz, in Erlangen und in Hirschaid. "Sobald die Kirchweihen gegen Ende Oktober vorbei sind, machen wir alles winterfest.

Am Weihnachtsmarkt muss dann wieder alles stehen und dann wird bis Anfang Januar gearbeitet. In der Zeit haben wir keinen freien Tag. Mitte Januar hat man die Stände wieder aufgeräumt und da ist mal Zeit für zwei Wochen Urlaub. Wir sind aber auch dazwischen immer wieder am herrichten und manchmal fahre ich noch LKW in den ruhigeren Phasen", erzählt Marco Lützelberger.

Doris Lützelberger ist heute 56 Jahre alt, ihr "kleiner Bruder", fünf Jahre jünger. Sie wollen das Schausteller-Dasein solange weitermachen, wie es geht. Doch mit Nachfolgern sieht es schlecht aus. "Wir hören von vielen Schaustellern, dass sie aufhören, weil die Auflagen immer strenger werden. Außerdem ist es ein Job, bei dem man schwer heben muss, LKW fahren und viel Stress aushalten muss. Das möchte ich von meinen zwei Mädchen nicht verlangen. Trotzdem kommen Nadja und Christina immer vorbei und helfen, wenn es dringend ist", sagt Doris Lützelberger.

Für die Begegnungen mit den Besuchern und das schöne Ambiente im Kellerwald nehmen sie den Stress alle gerne auf sich. "Es gibt Leute, die durch uns das Annafest lieben gelernt haben. Die elf Tage sind zwar schon stressig, aber wir sind hier wie daheim. So etwas gibt es nicht nochmal, dieses Weitläufige und das schöne Flair auf den Kellern, das kann man mit nichts vergleichen", so Doris Lützelberger.

NINA EICHENMÜLLER