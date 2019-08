Annafest: Fahrer verkeilt Bus zwischen Straßenschild und Autos

Fahrer wurde anschließend von der Polizei die Weiterfahrt untersagt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Kurioses vom Annafest: Ein 47-jähriger Busfahrer hatte sich mit seinem Reisebus am Samstagabend aufgrund der engen Verkehrssituation in der Arnulfstraße in Forchheim zwischen einem Verkehrsschild und einem parkenden Pkw „verkeilt“.









Der in der Arnulfstraße in Forchheim stecken gebliebene Reisebus konnte erst wieder bewegt werden, nachdem das Verkehrsschild entfernt wurde. Mehrere andere Busfahrer halfen mit und befreiten den Reisebus.

Die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem 47-Jährigen Busfahrer eine leichte Alkoholisierung feststellen. Aus diesem Grund wurde ihm eine Weiterfahrt mit dem vollbesetzen Reisebus untersagt. Ein Bußgeld wurde erhoben.



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.