Annafest: Polizei schickt Streithähne nach Hause

Platzverweis und Hausverbot für zwei 18-Jährige auf dem Festgelände - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zwei 18-Jährige sind am Montagabend auf dem Annafest lautstark in Streit geraten, als es ums Nachhausegehen ging. Die Entscheidungen wurde ihnen am Ende aber abgenommen.

Einer der beiden Jugendlichen wollte schlichtweg nicht heim. Zuletzt regelte die Polizei die Auseinandersetzung: Die Beamten erteilten den beiden Streithähnen einen Platzverweis, Verantwortliche der Stadt ein Hausverbot fürs Annafest für den restlichen Abend.

