Annafest: Schröder Show Sextett feiert Jubiläum

Die Fans der Kult-Gruppe kommen bis aus Genua angereist - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Kein bisschen leise: Seit 30 Jahren spielt das Schröder Show Sextett an beiden Annafest-Samstagen auf dem Hofmanns-Keller. Am morgigen Samstag, 3. August, wird Jubiläum gefeiert.

So wird es auch am morgigen Samstag wieder sein: Frontmann Charlie Pichl zusammen mit dem Schröder Show Sextett am Hofmanns-Kellers. © Foto: Ralf Rödel



"So keep on rockin’ me baby" — Wenn das Schröder Show Sextett sich morgen mit dem Klassiker von Steve Miller am Hofmanns-Keller in den Samstagabend groovt, dann feiern die Mannen auch ein Jubiläum: Seit dreißig Jahren steht das "einzigste Sextett der Welt mit sieben Musikern, das jeden Auftritt zum Konzert macht," so kündet es die Homepage, an beiden Annafest-Samstagen am Hofmanns-Keller auf der Bühne.

Ein Höhepunkt in der Musiker-Karriere: Das Show-Sextett war zum Konzertauftritt in China. © Foto: privat



Dass die Musiker auch nach Jahrzehnten noch immer einen "Mordsdrumm-Spaß" an ihrem Job haben, das steht auch für die Autorin dieser Zeilen spätestens nach einem Gespräch mit Frontmann Charlie Pichl außer Frage.

Perücken und "a Hütla"

Angefangen hat alles, erzählt Pichl, "dass wir auf einem Polterabend spielen sollten" und natürlich auch mit Spaß bei der Sache sein wollten: Das Schröder Show Sextett war geboren. Pate stand dabei übrigens die EAV, die österreichische Pop-Rock-Band "Erste Allgemeine Verunsicherung", die in den 80er und 90er Jahren jeden Auftritt "par excellence" gestaltet hat. Ob Glitzeranzüge, Perücken "oder amol a blöds Hütla", wichtig sei auch, so Pichl, "sich mal selber auf die Schippe zu nehmen" — nicht nur am Annafest, sondern auch bei den legendären Kappen-Abenden in der Faschingszeit in der Kuckucksklause in Reuth.

"Schröder" heißt von den Musikern übrigens keiner mit Nachnamen, den Namen hat man von den "Peanuts" übernommen: Schroeder, das ist in den bekannten Comics rund um Charlie Brown der Name des musikbessenen Pianisten, der immer ein wenig verpeilt auf seinem Spielzeugminiklavier mit den aufgemalten schwarzen Tasten Beethoven in Endlosschleife klimpert – und eben auch seit mehr als 30 Jahren der Name der Band.

In den Anfängen habe man noch Schunkelrunden gespielt, erzählt Pichl, doch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte "spielen wir nur noch die Musik, die uns gefällt", also "die gute alte Rockmusik der 70er und 80er Jahre". Nicht nur Schröder auf der Bühne, auch die Fans "sind mit uns gealtert". Eine "schöne Situation" sei das, von der Bühne des Hofmanns-Kellers hinab auf die ergrauten Fans zu blicken, die im Takt mitnicken und -tanzen. Schröder-Musik sei zwar nicht unbedingt die Musik, die die "Lederhosen-Träger mit Karohemd und die typischen Volksfestgänger hören wollen", aber für deren Musik-Nachfrage werde der Bedarf ja nur ein paar Meter weiter gedeckt. . .

Und Schröder ist musikalisch ein Global Player: "Wir waren mit den Rolling Stones die ersten, die in China gespielt haben", erzählt Pichl: Auf Einladung von Siemens flogen die Musiker im Jahr 2002 ins Reich der Mitte, umrahmten einen Festakt zum Rollout einer neuen Lok und spielten auch im Hard-Rock Café in Peking. "Das war unser Highlight", sagt Pichl. Das Bild der "Schröders" auf der chinesischen Mauer ging dabei (fast) um die ganze Welt.

Die rockigen Klänge des Show Sextetts hallen auch längst bis über den Brenner: Ein "Schröder Fan-Club" aus Genua reist seit 13 Jahren jedes Jahr zum Annafest-Samstag an. Und das kam so:

Als "Dave" vor vielen Jahren, ohne auch nur ein einziges Wort Italienisch zu sprechen, in deutsch-italienischem Kauderwelsch auf der Bühne des Hofmanns-Kellers "Marina" von Rocco Granata schmetterte, da hatten sich die Italiener im Publikum schlapp gelacht. Man kam ins Gespräch – das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und so reisen die Genuesen, zehn bis zwölf an der Zahl, extra für Schröder alljährlich zum Annafest an, singen mit, feiern mit, tragen Schröder-Fan-T-Shirts.

Jedes Jahr kommen die Schröder Fans aus Genua zum Annafest angereist, um ihre Lieblingsband zu hören. © Foto: privat



Dass man nach 30 Jahren im wahrsten Wortsinne aufeinander eingespielt ist, belegen auch die Zahlen, die Pichl präsentiert: Im Konzept hat die Band rund 120 Songs, das Programm wird immer wieder aufgefrischt, etwa mit Klassikern von den Eagles oder "Purple Rain" von Prince. Fünf Mal im Jahr wird geprobt, denn schließlich hat jeder der Musiker noch seinen "normalen" Job.

Die Musikabfolge für den morgigen Samstagabend steht: "60 bis 68 Lieder" wird Schröder zum Besten geben, Klassiker und "Hämmer, die immer gehen" – wie etwa "Smoke on the water" , "Skandal um Rosi", "Summer of ’69" oder "Under pressure". Die ruhigen Rausschmeißer sind "Hey Jude" oder auch – speziell für Annafest-Bürgermeister Franz Streit – der Hans-Albers-Klassiker "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins".

Pünktlich um 23 Uhr ist dann auch Schluss: "Schließlich haben wir das Ordnungsamt mit auf der Bühne stehen." (Für alle, die es immer noch nicht wissen: Schröder-Gitarrist Klaus "Faxe" Backer ist Chef des Forchheimer Ordnungsamts).

Doch auch nach 30 Jahren Annafest werden die Schröders noch lange nicht leise und rocken weiter — getreu dem Song von Steve Miller: "So keep on rockin’ me baby"...