Annafest: Verletzter schlägt Sanitäterin ins Gesicht

Außerdem hielten eine Schlägerei und mehrere Diebstahle die Polizei in Atem - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Die Beamten der Polizei Forchheim mussten sich am letzten Annafest-Wochenende um mehrere Diebstähle und eine Schlägerei kümmern. Außerdem eskalierte ein Rettungseinsatz auf dem Festgelände.

Unbekannte stahlen am Samstagabend auf dem Festgelände drei Fahrräder. Zwei davon waren auf dem Fußweg zum Winterbauer Keller jeweils an einen Baum gekettet, ein weiteres war mit einem Schloss an ein Holzgeländer in der Unteren Kellerstraße gesichert. Der Schaden beträght 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim entgegen.

Ein 32-jähriger Besucher zeigte auf dem Nachhauseweg am Sonntagabend einem Autofahrer den Mittelfinger. Der Beleidigte stieg aus und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Bevor beide getrennt werden konnten, schlug der 32-Jährige zurück. Er musste schließlich mit leichten Verletzungen ambulant im Klinikum versorgt werden.

Ein 69-jähriger Festbesucher stürzte am Sonntagabend vermutlich wegen zu viel Alkohols so schwer auf Höhe des Greif-Kellers, dass er das Bewusstsein verlor. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und sollte ins Klinikum transportiert werden. Als er aufwachte, schlug er unvermittelt einer Sanitäterin mit der Faust ins Gesicht, da er sich nicht behandeln lassen wollte. Die 21-Jährige erlitt eine Prellung, konnte aber weiterhin ihren freiwilligen Dienst verrichten. Der Schwerverletzte wurde unter Polizeibegleitung ins Klinikum gebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

trk