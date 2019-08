Antrag auf dem Annafest: Dieses Paar ist verliebt - und jetzt verlobt

Christian und Nicole aus Forchheim feiern im Kellerwald ihr Vor-Hochzeitsfest - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Die Stimmung auf den Kellern am Annafest-Mittwoch hat gepasst. Und zwar so gut, dass sich Christian Feeß (43) ein Lebkuchenherz fasste, seiner Freundin Nicole Raithel (41) nach sechs Jahren Beziehung beim Brauwastl-Keller die Frage aller Fragen stellte - und dafür prompt eine positive Rückmeldung bekam.

Den entsprechenden Dialog ließen die frischverlobten Forchheimer auf zwei Lebkuchenherzen verewigen (Christian: "Willst du mich heiraten?", Nicole: "Ich habe Ja gesagt").

Mit Sekt und Festbier wurde das Ganze besiegelt – und wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

