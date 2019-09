"Apfelnotstand": Lias-Grube bittet um Apfel-Spenden

Umweltstation hat wegen Hitzesommer zu wenig Obst zur Verfügung - vor 13 Minuten

EGGOLSHEIM - Am Freitag, 20. September, steigt in der Umweltstation Lias-Grube ein Fest mit einen Apfelgeschmackstest, Apfelsaft, Apfelkompott und vielem mehr. Auch andere umweltpädagogische Veranstaltungen drehen sich um das Thema Äpfel. Allerdings fehlen der Umweltstation die fruchtigen Hauptdarsteller.

Die Lias-Grube in Eggolsheim hat den "Apfelnotstand" ausgerufen. © Frank Rumpenhorst (dpa)

Die Lias-Grube in Eggolsheim hat den "Apfelnotstand" ausgerufen.

"Bei der Durchführung unserer Projekte hat uns der trockene Sommer allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht", teilt Lias-Leiterin Ulrike Schaefer mit. "Wir haben in diesem Jahr sozusagen Apfelnotstand – kein einziger Apfel hängt an den Bäumen."

Hier erfahren Sie, weshalb 2019 wohl kein gutes Apfeljahr wird

Deshalb ruft Schaefer zur Spendenaktion auf: "Wer hat ein paar Kilo Äpfel übrig und kann sie uns zur Verfügung stellen? Wir holen gerne die Äpfel selbst ab oder würden auch einen Baum selbst leeren."

Kontakt: info@umweltstation-liasgrube.de oder Telefon (09545) 950399

Bilderstrecke zum Thema

Wenn der Sommer so kurz ist wie heuer, heißt es aus dem Herbst noch einmal alles rausholen, was nur geht. Wo die Redakteure der Nordbayerischen Nachrichten die goldene Jahreszeit am liebsten verbringen? Hier sind unsere Tipps für den Landkreis Forchheim.