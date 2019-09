"Apfelnotstand" vorbei: Eggolsheimer Lias-Grube feiert

400 Kilo geschenkte Äpfel: Obstspender kamen bis aus Würzburg - vor 50 Minuten

EGGOLSHEIM/UNTERSTÜRMIG - Durch den "Apfelnotstand" in der Umweltstation Lias-Grube bei Eggolsheim drohte das dort geplante Apfelfest wegen Obstmangels auszufallen. Doch zahlreiche Apfelspenden haben das Fest gerettet.

Über 250 kleine und große Besucher des Apfelfestes feierten an den verschiedenen lehrreichen Stationen. © Ulrike Schaefer

Über 250 kleine und große Besucher des Apfelfestes feierten an den verschiedenen lehrreichen Stationen.

"Das Telefon ist gar nicht mehr stillgestanden", freut sich Ulrike Schaefer, die Leiterin der Umweltstation. "Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Anrufern von nah und fern bedanken. Ihr habt unser Apfelfest gerettet! Auch wenn wir nicht überall hinfahren konnten."

Äpfel satt: Mehr als 400 Kilo an Spenden erhielt die Lias-Grube in den letzten Wochen. © Ulrike Schaefer

Äpfel satt: Mehr als 400 Kilo an Spenden erhielt die Lias-Grube in den letzten Wochen.

Denn: "Uns erreichten auch Anrufe aus der Gegend von Würzburg und Ansbach. Insgesamt haben wir über 400 Kilo gespendet bekommen. Wir sind jetzt noch überwältigt von dem Erfolg", Schaefer.

Und die über 250 kleinen und großen Besucher des Apfelfestes feierten den Apfel fröhlich – mit Kuchen, Kompott, beim Apfelquiz oder beim Apfellauf mit übergroßen Holzlöffeln. Am begehrtesten war die Station "Apfelsaft selbst pressen". Das Fest ist ein Teil des Projektes Frankens Schätze, das vom bayerischen Umweltministerium gefördert wird.

Bilderstrecke zum Thema

Wenn der Sommer so kurz ist wie heuer, heißt es aus dem Herbst noch einmal alles rausholen, was nur geht. Wo die Redakteure der Nordbayerischen Nachrichten die goldene Jahreszeit am liebsten verbringen? Hier sind unsere Tipps für den Landkreis Forchheim.