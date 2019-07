Ära des Don Bosco Schülerwohnheims in Forchheim geht zu Ende

Schlüssel wurden abgegeben und die Kapelle entweiht - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Berufsschüler haben ihre Schlüssel abgegeben und die Salesianer haben die Kapelle entweiht. Doch die grösste Entscheidung steht noch aus.

Dieses Bild gehört schon bald der Vergangenheit an: Der Eingang zum Schülerwohnheim und zur Jugendherberge in der Pfarrei Don Bosco im Forchheimer Osten. © Foto: Rödel



Matratzen fliegen aus dem Fenster und landen ruhig und sanft auf dem Pflaster im Hinterhof des Don Bosco Jugendwerks in Forchheim. Die Kantine ist verlassen, die Stühle sind ordentlich eingerückt. Einzelne Stimmen hallen durch die offenen Flure und Treppenhäuser. Doch woher sie kommen, lässt sich beim Streifzug durch die verlassenen Räume und Gänge schwer ausmachen. Am gestrigen Freitagmorgen haben die letzten Schüler dreier Berufsschulklassen das Schülerwohnheim für immer verlassen, an der Pforte ihre Schlüssel abgegeben. So ruhig ist die Ära des seit 1971 betriebenen Schülerwohnheims, zu dem 2001 eine Jugendherberge mit rund 80 Betten hinzukam, zu Ende gegangen.

In der hauseigenen Kapelle liegt noch ein dezenter Weihrauchgeruch, der seit vergangener Woche langsam verduftet. Die Salesianer Don Bosco hatten mit Vertretern aus Stadt und Landkreis mit einer letzten feierlichen Eucharistiefeier die Kapelle entweiht. In seiner Predigt ging der Provinzial der Salesianer Don Boscos, Pater Reinhard Gesing, auf die Chance zum Neuanfang ein. Die Sorge um die Zukunft junger Menschen bleibe ein gemeinsames Anliegen, wenn auch an neuer Wirkungsstätte, so Gesing. "Wir möchten jungen Menschen für die Zeit ihrer Ausbildung bei uns ein Zuhause schenken und einen Ort, um Jesus Christus zu begegnen."

Das Inventar der Kapelle ist schon von den Wänden genommen und zusammengeräumt. Altar und Einrichtungsgegenstände finden bei den Salesianern in Minsk in Weißrussland ihre neue Bestimmung. Das Allerheiligste ist in die benachbarte Pfarrkirche St. Johannes Bosco überführt worden.

Noch bis Anfang August stehen Container bereit. Sie fangen die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte auf. Auch junge Asylbewerber packen mit an und ziehen aus dem Gebäudekomplex aus. Sie hatten in einem Anbau des Don-Bosco-Schülerwohnheims in Forchheim eine Wohngruppe für junge Asylbewerber. Der Landkreis hatte ab Dezember 2014 in einem Anbau des Schülerwohnheims eine Wohngruppe, betreut vom Jugendwerk Don Bosco, eingerichtet.

Mit der Qualität nicht mehr zufrieden

Im Februar hatte die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos bekannt gegeben, das von ihnen betriebene Jugendwerk mit Schülerwohnheim und einer Jugendherberge Ende Juli zu schließen. Die Herberge ist schon seit Ende Mai geschlossen. Ein neues Obdach finden die Schüler, die zum Blockunterricht in die Berufsschulen nach Forchheim kommen, zum neuen Schuljahr in der Bayreuther Straße, im Gebäudekomplex des im Frühjahr eröffneten Arivo-Hotels. Bis zu 100 Plätze sind vorhanden. Eine Herberge ist dort nicht mehr vorgesehen.

Die Ordnungsgemeinschaft der Salesianer übernimmt dort zwar die Betriebsträgerschaft, jedoch nicht mehr als eigenständige Einrichtung, sondern als Außenstelle des Don Bosco Jugendwerks in Bamberg. Die Salesianer in der Domstadt sind künftig strukturell und organisatorisch für den Betrieb zuständig, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie es heißt, gehen damit in Forchheim nach internen Angaben von 17 Arbeitsplätzen 13 verloren.

Sein schlechter Zustand hatte dazu geführt, dass sich der Landkreis als Hauptmieter auf die Suche nach einem neuen Wohnheim für die Blockschüler der Berufsschule gemacht hatte. Auch viele Schüler waren mit der Bauqualität nicht mehr zufrieden gewesen und pendelten, anstatt in Forchheim zu übernachten.

Wie es mit dem 7000 Quadratmeter großen Areal weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Gelände fällt zunächst samt dem Wohnheim zum 1. Oktober an die Kirchenstiftung St. Johannes Bosco zurück. Aus dem Erzbistum war zuletzt die Tendenz zu hören, das Gebäude aus den 70er Jahren abzureißen, um Platz für bezahlbaren Wohnraum oder soziale Zwecke zu haben.