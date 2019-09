Arrivederci, Salvo: Abschiedsfest für Forchheims Eis-König

Nach 17 Jahren zieht sich Salvo Vitale aus seiner Eisdiele "Vesuvio" zurück - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es war ein bittersüßer Abschied: Bitter, weil Salvo Vitale nach 17 Jahren seine Eisdiele in der Forchheimer Apothekenstraße verlässt, im Oktober übernimmt ein neuer Inhaber. Süß, weil Vitale sich am Sonntagnachmittag mit jeder Menge Eiscreme und einem großen Fest (inklusive Live-Musik) von den Forchheimern verabschiedet hat.

Der "Iceman" in seinem Element: Salvo Vitale sagt Ciao. Foto: Roland Huber



Dabei ließ es sich der passionierte Hobby-Sänger freilich nicht nehmen, selbst zum Mikro zu greifen und unter anderem Songs von Adriano Celentano oder seines Idols Eros Ramazzotti zum Besten zu geben.

Ganz von der oberfränksichen Bildfläche verschwinden will Vitale übrigens nicht: "Ich liebe Forchheim", sagt der 67-Jährige zum Abschied. Nach der Übergabe an den Nachfolger steht aber erst einmal Urlaub an - in seiner Heimat Neapel.

Und Forchheim dankt tausendmal zurück: Salvo Vitale verlässt seine Eisdiele "Vesuvio" in der Apothekenstraße. Foto: Philipp Rothenbacher



ppr