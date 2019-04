Auch in Forchheim haben die Abi-Prüfungen begonnen

Hier ächzen die Gehirnwindungen: Mit fünf Stunden Deutsch ging es los - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wo sonst hunderte Handballfans ihre Teams lautstark anfeuern, herrscht an diesem Vormittag gespenstische Stille. Man meint, in der Schulturnhalle die Gehirnwindungen ächzen zu hören. Nur ab und an weht ein papiernes Rascheln durch den Raum. 132 junge Frauen und Männer stellen sich am Dientag im Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim den Abitur-Prüfungen.

Im Ehrenbürg-Gymnasium setzten sich gestern 132 Prüflinge der Deutsch-Prüfung in der Turnhalle aus. Sie beschäftigten sich mit einem Gedicht, einem Theaterstück, einem Prosatext oder einer Argumentation. © Udo Güldner



Im Ehrenbürg-Gymnasium setzten sich gestern 132 Prüflinge der Deutsch-Prüfung in der Turnhalle aus. Sie beschäftigten sich mit einem Gedicht, einem Theaterstück, einem Prosatext oder einer Argumentation. Foto: Udo Güldner



Genauer: Der ersten Etappe, in der die Jugendlichen mehr als fünf Stunden Zeit haben, sich im Fach Deutsch mit einem Gedicht, einem Theaterstück, einem Prosatext oder einer Argumentation auseinanderzusetzen. Draußen vor der Tür wacht eine Lehrkraft, damit kein Unbefugter sich dem hermetisch verschlossenen Hochsicherheitstrakt nähert, um zu helfen oder zu stören.

Stapel von Smartphones

Bei einer der fünf erfahrenen Lehrkräfte, die gerade die Aufsicht führen, stapeln sich die Smartphones, denn derlei elektronische Geräte sind während der Prüfungs-Phase nicht erlaubt, wie Karlheinz Schoofs erklärt. Wer beim Unterschleif erwischt werde, sei automatisch durchgefallen. Der Schulleiter weiß, unter welcher Hochspannung die Abiturientinnen und Abiturienten stehen: „Ich kann mich noch gut an meine Abitur-Prüfung erinnern. 1979 war das, am Melanchthon-Gymnasium in Nürnberg, auch in einer Schulturnhalle.“

Über die Aufgaben, die gerade vor den Schülern liegen, möchte der Oberstudiendirektor aus dienstlichen Gründen lieber nichts sagen. Nur soviel: „Ich bin ja selber Germanist. Mich hätte da schon einiges gereizt.“ Ob er freilich ohne Vorbereitung aus dem Stand bestünde, so vermessen wolle er nicht sein. „Die Schüler haben schließlich zwei Jahre darauf hingearbeitet.“ Um die nervenaufreibenden Stunden zu überstehen, in denen sich Seite auf Seite mit Wörtern füllt, haben einige auf ihren Einzeltischen einen Imbiss und Getränke bereitgestellt. Und wer noch etwas Nervennahrung braucht, für den steht ein Teller mit Gummibärchen bereit. Auch für das Aufsichtspersonal, das seine Augen und Ohren überall haben muss.

Mündliche Prüfungen

Ab dem 20. Mai geht es in die heiße Phase mit den Colloquien. Zweimal eine halbe Stunde dauern die mündlichen Prüfungen, die dann ebenso in die Endnote einfließen. „Ob man bestanden hat oder nicht, erfährt man dann am 31. Mai.“

Vielleicht tröstet es die EGF-Schülerinnen und -Schüler, dass zeitgleich auch am Herder-Gymnasium Forchheim bei 96 und am Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt bei 107 Leidensgenossen die Köpfe rauchen. Nicht nur an diesem Tag, sondern auch am Freitag, wenn es ans stundenlange Rechnen im Mathe-Abitur geht sowie am 8. Mai. Dann bleibt noch die dritte schriftliche Prüfung in einem Fach der eigenen Wahl.

Karlheinz Schoofs: „Die meisten nehmen Englisch. Man kann sich aber auch Geographie aussuchen. Das dauert dann aber nicht so lange wie die Deutschklausur.“

Die NN wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten in den kommenden fünf Wochen das nötige Durchhaltevermögen und viel Erfolg.

Udo Güldner