"Auf Anweisung der Ärzte": Sting sagt Konzert ab

Der Weltstar war erst Ende Juni in Forchheim zu Gast - 09.07.2019 16:11 Uhr

FORCHHEIM - Weltstar Sting, der vor wenigen Wochen in Forchheim begeisterte, musste nun einen Auftritt in Belgien kurzfristig absagen - auf Anweisung der Ärzte, wie der 67-jährige Musiker auf Twitter mitteilte.

Erst am 23. Juni hatte Sting einen umjubelten Auftritt auf dem Forchheimer Jahn-Gelände vor 12.000 Menschen. Über Twitter hat der britischen Weltstar jedoch sein für Montag, 8. Juli, geplantes Konzert auf dem Gent Jazz Festival in Belgien kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.