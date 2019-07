Auf dem Annafest: Mann mit Maßkrug niedergeschlagen

FORCHHEIM - Mit einem Maßkrug verletzte ein 38-Jähriger einen 45-Jährigen am Freitagabend auf dem Annafest. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Nach einem vorangegangenen Streit schlug der 38-jährige Forchheimer dem Älteren um 19.40 Uhr den steinernen Maßkrug auf den Kopf. Bei dem Schlag zerbrach der Krug und der ebenfalls aus Forchheim stammende Mann ging bewusstlos zu Boden.

Der Tatverdächtige konnte nach der Auseinandersetzung noch auf dem Festgelände durch zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei festgenommen werden. Sein Opfer wurde erst von einem Notarzt verorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Samstagvormittag Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-Jährigen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt."Bei derart gewaltsamen Übergriffen müssen die Täter mit Ermittlungen wegen Tötungsdelikten rechnen, die Polizei und Staatsanwaltschaften konsequent verfolgen", so das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer Pressemitteilung.

