Auf Wanderparkplatz der B470 illegal Müll entsorgt

Polizei Forchheim ermittelt wegen stinkendem Gartenabfall - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

WIMMELBACH - Ein Unbekannter hat illegal Müll auf einem Wanderparkplatz entsorgt. Die Polizei Forchheim sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei Forchheim sucht nach Zeugen einer verbotenen Müllablagerung. In der Nacht vor Donnerstag bis zum Donnerstagmorgen, 13. Juni, hat ein bisher unbekannter Täter zwei Müllsäcke mit stinkendem Gartenabfall auf dem Wanderparkplatz an der B470 in Richtung Wimmelbach abgelagert.

Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 7090-0 entgegen.

