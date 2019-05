Eine ganz besondere Baustelle konnte man am Samstag besichtigen. Das Ehepaar Viola und Thomas Korneli öffnete das Tor zur Wiesentstraße 59. Wo einst eine Scheune von 1681, ein Wohnhaus von 1706, ein Schweinestall von 1892, eine Remise von 1914 und ein Kuhstall von 1955 einen Dreiseithof bildeten, sollen demnächst Mietwohnungen entstehen. Allerdings hat die aufwendige Sanierung, insbesondere des maroden Scheunen-Dachstuhls den Zeitplan gehörig durcheinandergebracht. Das Ensemble liegt im Scheunenviertel der Stadt, das noch einen Blick in die Zeit vor 500 Jahren ermöglicht. Als es in Forchheim noch Ackerbürger gab, die ihren Bauernhof mit Garten innerhalb der Festung, ihre Äcker und Felder aber außerhalb der Mauern hatten. Der Endres-Hof ist nach dem ersten Besitzer benannt, einem Maurer, der sich 1700 als Bürger in Forchheim niederlassen durfte und hier für den Fürstbischof von Bamberg Umbauten etwa an der Martinskirche vornahm. © Udo Güldner