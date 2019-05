Aus der Bavaria Stube auf die Europa-Bühne

FORCHHEIM - Beim AC Bavaria stieg Christoph Seefeld mit über 30 Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschen Kraftdreikämpfer auf. Nun hat sich der Röttenbacher bei der Europameisterschaft in Tschechien behauptet.

Christoph Seefeld bei der Kraftdreikampf-EM in Pilsen. Foto: AC Bavaria



Bei den Aktiven bis 120 kg startete der aus Brandenburg stammende Quer-Einsteiger mit 350 kg in der Kniebeuge solide in den Wettkampf, in dem unterstützendes Material zulässig war. Daraufhin scheiterte Christoph Seefeld jedoch zweimal an den 357,5 kg. Im Bankdrücken wiederum bewies der 38-Jährige Geduld, als sein erster Versuch über 275 kg misslang. Die 285 kg waren allerdings zu schwer für ihn, ehe der gelernte Metzger im Kreuzheben 312,5 kg bewältigte. Unter dem Strich bedeutete die Leistung von 937,5 kg den respektablen siebten Platz im hochkarätigen Teilnehmerfeld in Pilsen.

