Ausbildung im Kreis Forchheim: "So haben wir es geschafft"

Zum Ausbildungsstart hat die NN Gesellen und Meister zu ihren Erfahrungen befragt - vor 31 Minuten

FORCHHEIM - Das raten fertige Gesellen und Meister aus dem Landkreis Forchheim den Azubis, die heute ihre Ausbildung beginnen.

Floristin Lisa-Marie Zimmermann arrangiert ein Blumengesteck. Wie das am besten gelingt, hat sie während ihrer Ausbildung bei der Gärtnerei Harald Wiedow in Gößweinstein gelernt. Foto: Foto: Industrie- und Handelskammer für Oberfranken



Auf dem Bett liegen die Klamotten für den ersten Tag bereit, auf dem Schreibtisch ein Zettel mit Adresse der Berufsschule, Uhrzeit und Klassenzimmer. In der Hand liegt das Handy und im Kopf schwirren Fragen: Wie lange brauche ich zur Schule? Wann muss ich los? Wie wird die Ausbildung? Pack ich das? Anfang September beginnt für viele junge Menschen eine besondere Zeit voller Herausforderungen – die Ausbildung.

Die NN hat mit Gesellen und Meistern aus dem Landkreis über ihre Azubi-Zeit gesprochen. Sie wissen Rat: Bestattungsfachkraft Tina Keil, Floristin Lisa-Marie Zimmermann, Brauer und Mälzer Meisterin Michaela Maaßen, Bürokaufmann Christopher Wunder und Peter Roß.

138 neue Azubis im Kreis Forchheim

1897 junge Männer und Frauen beginnen heute in Oberfranken ihre Ausbildung im Handwerk. Darunter 138 im Landkreis Forchheim. Oberfrankenweit nehmen die Zahlen zum vierten Mal in Folge zu, nachdem sie in den Jahren 2002 bis 2015 rückläufig waren. Im Vergleich zu 2018 starten dieses Jahr rund 3,7 Prozent mehr junge Leute im Handwerk in ihr Berufsleben. Von den 13 oberfränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen führt der hiesige Landkreis jedoch die Spitze beim Rückgang an. Heute starten nochmal acht Prozent (12 Personen) weniger als noch vor einem Jahr in ihre Ausbildung.

Alle Azubis haben dabei eins gemein: sie müssen eine Berufsschule besuchen. "Wir sind der duale Partner zu den Ausbildungsbetrieben", sagt Elisabeth Bräunig, die Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Forchheim. Oft würden die Auszubildenden allerdings den theoretischen Part unterschätzen. Das mache sich später bei den Prüfungen bemerkbar.

"Wenn man im Unterricht aufpasst, hat man schon die halbe Miete", sagt Tina Keil, die 2018 ihre Ausbildung zur Bestattungsfachkraft abschloss und jetzt Institutsleiterin bei Bestattungen W. Opel in Forchheim ist. "Die Berufsschule hat wenig mit der späteren Praxis zu tun. Sondern es geht um Allgemeinwissen in Fächern wie Englisch, Deutsch oder Mathe", sagt Keil. Sie wollte die Ausbildung zuerst gar nicht beginnen, weil die Berufsschule in Bad Kissingen war und sie nur am Wochenende nach Hause konnte. Heute ist sie froh, dass sie die Ausbildung durchgezogen hat und rät: "Zähne zusammenbeißen."

Nicht gleich abbrechen

Diesen Rat gibt auch Lisa-Marie Zimmermann, die bei der Gärtnerei Harald Wiedow in Gößweinstein ihre Ausbildung zur Floristin gemacht hat. Ihr hat die Ausbildung sehr gut gefallen, weil sie immer mit ihrem Chef über alles reden konnte. Klar gäbe es auch Aufgaben, die nicht so toll sind. Die Floristin appelliert: "Nicht gleich die Ausbildung abbrechen, weil es mal einen blöden Tag oder gar Woche gibt. Durchziehen bis zum Schluss." Wichtig sei der Abschluss. Wer feststelle der Beruf, das ist nicht der Traumberuf, könne immer noch etwas anderes machen.

Das bestätigt Michael Maaßen aus Stiebarlimbach, der heute Bier im Gasthaus und Brauerei Schlenkerla Bamberg braut. Zunächst war der gelernte Schreiner Lkw- und Stapelfahrer bei der Brauerei Rittmayer in Hallerndorf. Seine Leidenschaft galt aber dem Bier, also entschied er sich um. Seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer schloss er damals sogar mit Auszeichnung ab.

"Egal welcher Beruf, es braucht Interesse am Produkt. Dann hat man später auch Spaß an dem was man tut", sagt Brauer Maaßen. Es sei wichtig, sich mit dem zu beschäftigen was man machen will. Aber nicht nur das, auch den Betrieb sollte man sich vorher einmal anschauen.

So machte es Christopher Wunder aus Ebermannstadt, der dieses Jahr seine Ausbildung zum Bürokaufmann abschloss. Bei der Schreinerei PoPP GmbH & Co. KG in Forchheim hatte er vorher probeweise im Büro gearbeitet. "Der Beruf ist was für mich", merkte Wunder und ist auch heute sehr zufrieden mit seiner Entscheidung.

Sich begeistern können

Er ist der Kerl, der alles kann. So sagt es sein Chef Philipp Blümlein. Heute kommt der 20-jährige Zimmerer Peter Roß in sein drittes Ausbildungsjahr bei dem Forchheimer Betrieb. Mit einem natürlichen Rohstoff wie Holz zu arbeiten, begeistert den Baiersdorfer. Sein Tipp: "Man muss sich für einen Beruf begeistern können. Einfach nur einen Beruf zu lernen, um einen Job zu haben ist keine gute Idee."

Roß habe Respekt vor seinem Beruf. Er erfordere Muskelkraft und Kopfleistung in der Höhe. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Und es braucht mathematisches Grundverständnis. Vom Satz des Pythagoras bis hin zu Winkelfunktionen. "Ich war überrascht, wie viel Wissen ich aus der Schule mitnehmen und in meiner Ausbildung bisher brauchen konnte."

"Ein Praktikum vor der Lehre zu machen, finde ich wichtig", sagt Tina Keil. Sie hat im Alter von 15 Jahren nach der Mittleren Reife ein Praktikum beim Bestatter W. Opel gemacht und stellte so fest, dass ihr der Umgang mit Angehörigen liegt. In der Ausbildung lernte sie, wie man Beratungsgespräche führt, sich um Verstorbene kümmert und sie bestattet. Dieser praktische Teil umfasste aber nur fünf Wochen. Sie wünscht sich für die neuen Auszubildenden mehr Praxis.

Abschlussprüfung meistern

An Praxis hat es bei Lisa-Marie Zimmermann nicht gemangelt. Stundenlang band die Azubine Sträuße, bis sie gut aussahen. Wie in der Lehre auch, bereitet ihr der Umgang mit Kunden Freude. Die Sträuße bindet sie heute blind. Während der Ausbildung sei ihr das Lernen der botanischen Namen schwer gefallen. Lernen, so das Resümee, müssen alle Azubis, um ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

"Die Anforderungen sind hoch", sagt Brauer Maaßen. Um die Qualität des Lebensmittels Bier sicherzustellen, sind Kenntnisse in Mikrobiologie und Botanik, in Biochemie und Analytik unerlässlich.

Floristin Zimmermann wünscht sich für die Zukunft der Berufsanfänger eine bessere Bezahlung während der Lehre. Hier sei Veränderung nötig. Ansonsten bereiten sie ihre Lehrer und Chefs gut auf die Abschlussprüfung vor.

Alles für die Abschlussprüfung

"Das Wichtigste ist die Abschlussprüfung", sagt auch Bestatterin Keil. Dann werde der Stoff der letzten drei Jahre auf einmal abgefragt. Sie findet es schade, dass sich viele deshalb die ersten Jahre in der Lehre nicht bemühen würden. Ein Grund könnte sein, dass die Zwischenprüfungen bei den meisten Ausbildungsberufen nicht in die Endnote hinein zählen.

Es sei aber ratsam zu lernen, was gerade angesagt sei, so der Braumeister Maaßen. Alle sind sich einig: Am Ball bleiben müssen die Neu-Azubis. Die Gesellen und Meister mit denen wir sprachen, fühlten sich alle durch ihren Ausbildungsbetrieb gut auf ihre Prüfungen vorbereitet. Sei das nicht der Fall, können Lehrlinge aber auch Unterstützung in der Berufsschule bekommen.

Die beliebtesten Berufe im Handwerk für Männer sind dieses Jahr Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, gefolgt von Elektroniker. Bei den Frauen steht die Friseurin an der Spitze, gefolgt von der Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk und der Kauffrau für Büromanagement. Elisabeth Bräunig, die Schulleiterin rät den neuen Azubis: "Vom ersten Tag an Gas geben."

CHIARA RIEDEL