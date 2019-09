Ausgerannt! Der Fränkische-Schweiz-Marathon zum Nachlesen

Nikki Johnstone siegte bei der 20. Ausgabe des Großevents - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Zum 20. Mal legten sich am Sonntag wieder Tausende Sportler beim Fränkische-Schweiz-Marathon ins Zeug. Nikki Johnstone ging als Erster nach 2:28 Stunden ins Ziel. In unserem Ticker können Sie das Geschehen auf und neben der Strecke nachlesen.

Bei bestem Wetter zeigten sich die vielen Teilnehmer des Fränkische Schweiz Marathons am Sonntag von ihrer sportlichen Seite. Während Samba-Tänzerinnen an der Strecke für Stimmung sorgten, kühlten sich die Sportler mit Wasser ab. In den Müllbehältern sammelten sich zahlreiche Plastikbecher.

Bei der 20. Ausgabe des Fränkische Schweiz Marathons gingen am Sonntag in verschiedenen Disziplinen hunderte Läufer an den Start. Während es beim Start noch wuselig an der Strecke zuging, war die Erleichterung im Ziel umso größer. Für den ein oder anderen gab es dort auch das erste kühle Bier zu genießen.