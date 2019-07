Bäckereien in der Fränkischen Schweiz: Nagel schließt, Wirth kämpft

WEILERSBACH - Die Forchheimer Traditionsbäckerei Nagel hat in Weilersbach ihre Filiale geschlossen. Gleichzeitig kämpft auch die Egloffsteiner Bäckerei Wirth um ihre Zukunft und blickt wenig zuversichtlich in diese: "In 20 Jahren wird es Bäcker wie uns nicht mehr in der Fläche geben."

Schwierige Zeiten für mittelständische Bäcker in der Fränkischen Schweiz. In Weilersbach (Bild) ist die Zukunft der Bäckerei Wirth ungewiss. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



Die Forchheimer Traditionsbäckerei Nagel hat vor wenigen Wochen ihre Filiale in Weilersbach geschlossen. Rund elf Jahre war sie an der Hauptstraße zu finden. Zu den Gründen will sich Bäckerei-Chefin Marianne Nagel auf Nachfrage nicht äußern. Dass sich das Geschäft mit den Brötchen in Weilersbach geändert habe, sagte Nagel zuletzt in einem Gespräch mit den NN im September 2018. Mit dem Kalchreuther Bäcker am Ortsrand, untergebracht im Gebäudekomplex eines Edeka-Marktes, kam Ende 2017 Konkurrenz in das Dorf. Direkt an der B 470 gelegen, hat der neue Mitbewerber Autokundschaft und Platz für großflächige Außenbestuhlung und als Großbäcker täglich von früh bis spät geöffnet.

Zukunft der Bäckerei ungewiss

Auch der mittelständische Bäckereibetrieb Wirth mit Sitz in Egloffstein ist mit einer Filiale in einer Nebenstraße im Ort vertreten. Geschäftsführerin Ulrike Wirth reagierte auf die neue Konkurrenz mit verkürzten Öffnungszeiten. "Der Umsatz ist durch den Supermarkt sehr zurückgegangen. Wir wissen nicht, ob wir die Filiale halten können, wir versuchen es aber", sagt sie. Seit 2004 gibt es den Betrieb in Weilersbach. 2013 musste die Filiale den ersten Rückschlag verkraften, so Wirth, als der benachbarte Nahversorgermarkt Tegut wegen zu geringer Nachfrage schloss.

"In 20 Jahren", fürchtete Wirth vor einem Jahr im Gespräch mit den NN, "wird es Bäcker wie uns in der Fläche wohl nicht mehr geben". Den Wandel, der sich in der Weilersbacher Filiale bemerkbar mache, spüre sie auch in anderen Filialen auf den Dörfern. Mit Großfilialisten und Industriebäckern sei schwer mitzuhalten. Ausnahme: "Im Sommer brummt das Geschäft in unseren Cafés in der Fränkischen Schweiz." Dank der Touristen.

