Bahnübergang in Igensdorf wird dicht gemacht

Wegen Sanierungen kommt es zur Vollsperrung - Umleitung eingerichtet - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Bahnübergang wird die Bundesstraße B2 und die Staatsstraße am Bahnübergang in Igensdorf für etwa einen Tag voll für dem Verkehr gesperrt – von Donnerstag, 25. April, bis spätestens Freitag, 26. April. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Umleitung während der Bauarbeiten wird ausgeschildert und erfolgt von Süden auf der B2 kommend über Stöckach (FO31 und FO18) nach Igensdorf beziehungsweise weiter Richtung Dachstadt, Kunreuth und Forchheim.

Von Kunreuth und Dachstadt nach Igensdorf kommend erfolgt die Umleitung umgekehrt über Stöckach (FO18 und FO31) nach Süden auf die B2.