Bammersdorf: Gartenhaus in Flammen

Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden - vor 4 Stunden

BAMMERSDORF - Bis in die frühen Morgenstunden haben Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren gegen die Flammen gekämpft, die beim Brand eines Gartenhauses im Eggolsheimer Ortsteil Bammersdorf entstanden sind. Dabei musste auch die Ausbreitung der Flammen auf ein kleines Waldstück verhindert werden.

Nicht lange nach Mitternacht, am frühen Dienstagmorgen erhielt die Integrierte Leitstelle eine Alarmierung für Bammersdorf. Ein Gartenhaus, in dem laut Polizei auch landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, hatte Feuer gefangen. Das eingefriedete Grundstück befindet sich in der Nähe eines Reiterhofs.

Die Feuerwehren aus Bammersdorf, Forchheim, Rettern, Kauernhofen, Weilersbach, Eggolsheim, Kirchehrenbach und Kersbach wurden alarmiert. Eine Schwierigkeit bestand unter anderem in der Bereitstellung des Löschwassers, das aus einigen hundert Metern Entfernung über lange Schlauchstrecken gefördert werden musste, schreibt die Feuerwehr Eggolsheim auf ihrer Facebook-Seite.

Florian Burkhardt vom Kreisfeuerwehrverband ergänzt in einer E-Mail an die NN, dass Löschfahrzeugen außerdem eine Ausbreitung der Flammen auf ein kleines Waldgrundstück verhindert haben. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Neben der Feuerwehr, die mit zahlreichen Atemschutzgeräteträgern vor Ort waren, waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beteiligt.

Personen waren nicht gefährdet. Den Schaden schätzt die Polizei Forchheim auf etwa 40 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Bamberg übernommen. Die Beamten schließen auch eine Brandstiftung nicht aus und bitten deshalb um Hinweise. Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen im Bereich des Flurstückes „Im Gehaag“ aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

jas