Bärnfels: Handy auf der Kerwa geklaut

Einmal kurz nicht aufgepasst, schon war das Mobiltelefon weg - vor 21 Minuten

BÄRNFELS - Es sollte ein schöner Kirchweihabend in Bärnfels werden. Am Ende war das Ende im Wert von 850 Euro weg.

Auf der Kirchweih in Bärnfels wurde einer jungen Frau das i-Phone X gestohlen. © Lino Mirgeler (dpa)



In der Nacht zum Sonntag, gegen zwei Uhr, legte eine junge Frau auf der Kirchweih in Bärnfels ihr Handy zusammen mit dem in der Handyhülle befindlichen Personalausweis auf einem Tisch ab.

Kurz darauf musste sie feststellen, dass das Handy von einem Dieb gestohlen worden war. Bei dem Handy handelt es sich um ein I-Phone X der Marke Apple im Wert von ca. 850 Euro.

