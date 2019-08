Bauer sucht Frau: Kommt der Kult-Schäfer zur Kerwa nach Unterleinleiter?

UNTERLEINLEITER - Er hat lange im Fernsehen nach der Richtigen gesucht: Schäfer Rainer aus der Fränkischen Schweiz. Bei der Bartholomäuskirchweih in Unterleinleiter wird, wie schon im Vorjahr, ein Betz aus dem Stall des Kult-Schäfers ausgetanzt.

Beim Ahorntaler Musikantentreffen war Schäfer Rainer umringt von Fans. © Archivbild: Thomas Weichert



Keine Kerwa ohne Betzntanz, das ist auch bei der Bartholomäuskirchweih in Unterleinleiter so: Dort wird am Sonntag, 25. August ab 17.30 Uhr ein ganz prominenter Betz ausgetanzt, kommt er doch aus dem Stall von Schäfer Rainer, der den Fernsehzuschauern von "Bauer sucht Frau" bekannt sein dürfte. Ob der Kult-Schäfer aus Tiefenpölz in Unterleinleiter persönlich vorbei kommt, ist momentan noch offen, aber, so heißt es aus dem Pfarramt der Kirchengemeinde: "Die Einladung an Schäfer Rainer ist raus."

Auftakt der Kerwa-Feierlichkeiten ist ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kirchenstiftung Corpus Christi am Samstag, 24. August 2019 um 17 Uhr . Am Sonntag, 25. August beginnt der Kirchweihfestgottesdienst um 10 Uhr. Die Messe hält Regionalbischof i.R. Christian Schmidt, der Posaunenchor übernimmt die Umrahmung. Wer vorbestellt hat, für den gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen. Nachmittags ist Festbetrieb, zum Kaffee werden Torten, Kuchen und Urrädla serviert. Die Kirchweihabende klingen am Lagerfeuer aus.