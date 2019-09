Begegnung und Service: NN lud zu großer Jubiläumsfeier in Forchheim

Großes Interesse am Medienhaus NN und seinen Print- und Digital-Aboangeboten - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Jubiläum 20 Jahre Nordbayerische Nachrichten in der Hornschuchallee in Forchheim und die bunte Jubiläumsfeier nutzten viele Menschen zum Gespräch. Und sie hoffen auf die Gewinne des großen Gewinnspiels.

Die rundum modernisierte Geschäftsstelle der [FETT]Nordbayerischen Nachrichten[/FETT] in der Hornschuchallee 7 lockte am Samstag zahlreiche Menschen an. Sie informierten sich über digitale Angebote, stöberten durch die Produkte des Zeitungsshops und kamen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Redaktion und Anzeigenverkauf ins Gespräch. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die rundum modernisierte Geschäftsstelle der [FETT]Nordbayerischen Nachrichten[/FETT] in der Hornschuchallee 7 lockte am Samstag zahlreiche Menschen an. Sie informierten sich über digitale Angebote, stöberten durch die Produkte des Zeitungsshops und kamen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Redaktion und Anzeigenverkauf ins Gespräch. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Vor genau 20 Jahren sind die Nordbayerischen Nachrichten mit ihrer Redaktion und der Geschäftsstelle von der Nürnberger Straße in die Hornschuchallee 7-9 umgesiedelt. Pünktlich zum Jubiläum präsentieren sich die Räume der Geschäftsstelle nun in völlig neuem Gewand. Nach dem Umbau sind die rund 70 Quadratmeter noch kundenfreundlicher, heller und offener geworden.

Es gibt an diesem Tag kaum eine Pause für Ulrich Graser. Ständig kommen Leserinnen und Leser herein, die mit dem stellvertretenden Redaktionsleiter sprechen möchten. Sie freuen sich, dass ihre Leserbriefe abgedruckt wurden, fordern noch mehr kritische Berichterstattung oder schlagen gleich neue Themen vor, über die sie mehr in den Nordbayerischen Nachrichten und auf nordbayern.de lesen möchten. Nur dass wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten, was demnächst zu lesen sein wird. Aber folgen Sie uns doch schon einmal gerne auf Facebook und Instagram.

Digitale Angebote

Was die tagesaktuelle Ausgabe bringt, zeigt ein Riesen-Tablet, das Ted Hertle vom NN-Kundenservice aus Nürnberg mitgebracht hat. Es wird noch diese ganze Woche in der Geschäftsstelle stehen und das E-Paper-Angebot vor Augen führen.

Von 9 bis 15 Uhr erhalten alle Interessierten eine spezielle Beratung zu den verschiedenen digitalen Abo-Möglichkeiten unseres Medienhauses. Das E-Paper, wie es auf dem Riesen-Tablet zu sehen ist, gehört dazu. In absehbarer Zeit wird diese Darstellungsform mit noch mehr Service ausgestattet werden.

Für Anzeigenkunden und Ticketkäufer da

Dann wieder kamen am Samstag interessierte Leserinnen und Leser vorbei, die sich einfach nur die neue Geschäftsstelle ansehen wollten. Aber auch die Vermieter Johanna Stumpf mit Sohn Franz jun. Sie kommen mit den NN-Mitarbeiterinnen wie Susanne Hellmann, Susanne Büttner und Maria Träg ins Gespräch. Ein eingespieltes Team, das sich um Anzeigenkunden, Ticketkäufer und NN-Abonnenten gleichzeitig kümmert.

Einige Besucher möchten auch vom 20-Prozent-Rabatt profitieren und nehmen gleich noch ein kleines Geschenk mit. Oder sie lassen sich eine Tüte frisches Popcorn mitgeben. Die persönliche Begegnung ist es, die Christina Kratz, seit zwei Jahren Leiterin der Geschäftsstellen Erlangen, Forchheim und Herzogenaurach, und ein echtes NN-Eigengewächs, so große Freude macht, wie sie erklärte.

Ehemalige schauen vorbei

Einige Besucher kennen die NN-Geschäftsstelle nicht nur vor dem Umbau. Sie kennen auch deren Vorläufer in der Nürnberger Straße 10. Es sind ehemalige Mitarbeiterinnen wie die aus Buckenhofen stammenden Franziska Bauer und Irene Stolte und der frühere Anzeigenfachmann Konrad Böhm, die nun darüber staunen, was aus den Räumen geworden ist. Bei einer Tasse Kaffee auf dem neu eingerichteten blauen Sofa kommen die alten Erinnerungen wieder zutage.

Als man das Abonnement noch in bar zahlte oder die Todesanzeigen per Boten nach Nürnberg sandte. Derweil gehen draußen vor der Tür die kostenlosen Exemplare der Nordbayerischen Nachrichten und der Nordbayerischen Zeitung weg wie warme Semmeln und wie die Bratwürste, die auf Grill brutzeln.

Auch das Jubiläumsangebot (zwölf Monate lesen, elf Monate zahlen und 100 Euro Prämie) kommt gut an. Die Gewinner des Gewinnspiels (eine Ballonfahrt über das Fränkische Seenland und weitere schöne Sachpreise) werden schriftlich benachrichtigt.

UDO GÜLDNER