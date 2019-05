Beifahrerin stirbt nach schwerem Motorradunfall auf der B470

EBERMANNSTADT/GÖSSWEINSTEIN - Auf der B470 hat sich an Christi Himmelfahrt gegen 12.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, wurden dabei drei Personen zunächst schwer verletzt, die Beifahrerin verstarb später im Krankenhaus.

Die Beifahrerin der Triumph erlag im Laufe des Nachmittags im Krankenhaus ihren Verletzungen. © Roland Huber



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 65-jährige Fahrer einer Triumph mit seiner 56-jährigen Beifahrerin kurz vor 12.30 Uhr vom Parkplatz unterhalb von Burggaillenreuth auf die B470 ein. Dort stieß er nach bisherigen Erkenntnissen mit der Ducati eines 50-Jährigen zusammen, der dort gerade in Richtung Behringersmühle unterwegs war. Der Unfallort befindet sich unterhalb eines Parkplatzes zwischen Muggendorf und Behringersmühle, die B470 wurde zeitweise gesperrt.

Die Beifahrerin der Triumph war an der Unfallstelle bereits nicht mehr ansprechbar. Obwohl sie zunächst erfolgreich reanimiert werden konnte, verstarb sie im Laufe des Nachmittags im Krankenhaus. Die beiden Männer trugen jeweils schwere Verletzungen davon und kamen mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in verschiedene Kliniken.

An beiden Krafträdern entstand insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden.

Schon am Vortag ereignete sich auf der B470 nahe Bad Windsheim ein Unfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein Autofahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Auf einer Landstraße im Kreis Coburg verstarb am Donnerstagmorgen ebenfalls ein 50 Jahre alter Motorradfahrer, weil ihn ein Autofahrer übersehen hatte.

Der Artikel wurde um 17.25 Uhr aktualisiert.

