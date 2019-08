Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 5.000 Euro - vor 10 Minuten

EBERMANNSTADT - In Ebermannstadt wollte ein Autofahrer abbiegen und übersah dabei einen Biker. Während der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam, blieb der Audifahrer unverletzt.

Freitagnachmittag hat ein 46-jähriger Autofahrer beim Abbiegen an der sogenannten Gasseldorfer-Einmündung auf der B470 in Ebermannstadt einen Motorradfahrer übersehen, meldet die Polizei. Der Audifahrer war Richtung Heiligenstadt unterwegs.

Der von Streitberg kommende Biker stürzte bei der Kollision mit dem A4 schwer. Ein Rettungsdienst brachte den 51-jährigen Mann mit schweren Verletzungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt, so die Polizei.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B470 für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren aus Ebermannstadt und Gasseldorf leiteten den Verkehr ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ikö