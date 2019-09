Geschicklichkeit, Kraft und Konzentration waren am Wochenende nahe Forchheim bei der Ostdeutschen Meisterschaft in den Trial-Prüfungen gefragt. Mit dem Fahrrad über einen Hindernisparcours aus Stock und Stein - das war die Aufgabe. Neben der Trial-Elite umfasste der Wettbewerb auch jene Leistungsklassen, in denen die MSC-Aushängeschilder wie Noah Lämmlein, Luis Knauer und Felix Milke zwischen Jugend und Erwachsenen stetig für Aufsehen sorgen. Unter knapp 75 Teilnehmer miscthen sich aber auch Anfänger, um sich auf nordbayerischer Ebene im Jura-Trial-Pokal zu messen. © Roland G.Huber