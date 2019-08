Die letzte Sitzung des Forchheimer Kreistages vor der Sommerpause fand im Arivo-Hotel in der Bayreuther Straße statt – weil sich die Kreisräte dort gleich ein Bild vom neuen, im ersten und zweiten Stock des Gebäudes gelegenen Schülerwohnheim machen konnten. Ab September werden Berufssschüler hier einziehen. Der größte Raum ist der Speisesaal im Erdgeschoss, daneben gibt es Gemeinschaftsräume mit Tischkickern und Pool-Billardtischen.

Was für den Forchheimer das Annafest, ist für den Gräfenberger die Kirchweih. Am ersten Wochende im August war die Stadt im Ausnahmezustand, es wurde gefeiert, gelacht - und freilich viel musiziert.

Ausgelassen zur Musik der Bands feiern und tanzen - das gehört zum Forchheimer Annafest wie das Bier und die Lebkuchenherzen. Am letzten Fest-Wochenende ließen es die Forchheimer auf den Bierbänken krachen.

Zum 47. Mal hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt die "Lichterserenade" ausgerichtet – eine romantische Nacht am Gestade der Wiesent im unteren Scheunenviertel – an die 2000 Besucher waren von den Darbietungen begeistert; zunächst zogen – von der Ebser Wasserwacht-Jugend eingesetzt - 1000 "Kerzenschiffla" ihre Bahnen. Mit "Sphärenklängen" unterlegt sorgten einmal mehr die Pyrotechniker von "Eventeffects" aus Küps für eine Lasershow mit knalligem Feuerzauber am Nachthimmel.