Betrug mit gestohlener EC-Karte misslang

Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts machten Tätern Strich durch die Rechnung - vor 37 Minuten

FORCHHEIM - Zu einem Betrugsversuch mit einer offensichtlich entwendeten EC-Karte kam es am Freitagnachmittag in einem Schuhgeschäft in der Boschstraße.

Aufmerksamen Mitarbeitern ist es zu verdanken, dass die beiden Täter das Geschäft ohne ihre Beute im Gesamtwert von 502 Euro wieder verlassen mussten.

Bei den Tätern handelt es sich um eine etwa 50 Jahre alte Frau und um einen etwa 35 Jahre alten Mann. Vor dem Geschäft drohte Letzterer einem Mitarbeiter dann noch Schläge an.

Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

