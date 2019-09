Betrunkener Security-Azubi randaliert in Forchheim

19-Jähriger demolierte einen Briefkasten in der Bayreuther Straße - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit 0,66 Promille randalierte ein 19-jähriger Forchheimer am Sonntag zu abendlicher Stunde in der Bayreuther Straße: Der junge Mann, der eine Ausbildung als Fachkraft für Schutz- und Sicherheit macht, ließ dort offenbar seinen Frust an einem Briefkasten aus.

Diesen traktierte er mit mehreren Schlägen traktierte. Der 19-Jährige konnte schließlich in der Bahnhofsunterführung von der Polizei gestellt werden.

Auf den Sicherheits-Azubi wartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

