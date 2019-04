Beziehungsprobleme: Forchheimer liefert sich Verfolgungsjagd auf A9

43-Jähriger war hinter seiner getrennt lebenden Ehefrau her - Zeugen gesucht - vor 57 Minuten

HILPOLTSTEIN - Am Freitagabend hat ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim in seinem Opel auf der A9 seine getrennt lebenden Ehefrau verfolgt, die als Beifahrerin in einem Skoda saß. Es war der Beginn einer wilden Jagd, die in Greding endete.

Laut Polizei versuchte der 43-Jährige mit seinem Wagen den Skoda zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding abzudrängen, scherte dann mit rund drei Metern Abstand vor dem Pkw ein und bremste ihn erheblich aus.

Die Verfolgten fuhren anschließend an der Anschlussstelle ab und danach in die Innenstadt von Greding. Dort wurden sie vom Opel wieder überholt, der Fahrer stellte sich mit seinem Fahrzeug quer vor den Skoda.

Nach erfolgreichem Ausweichen verließ der 43-Jährige in einer Nebenstraße sein Fahrzeug und stellte sich mit einem Abstand von rund drei Metern vor den Skoda. Der Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um ihn nicht zu überfahren.

Gewehre und Messer

Laut Polizei waren Beziehungsprobleme mit der getrennt lebenden Ehefrau der Grund für sein Verhalten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein sowie das Fahrzeug des 43-Jährigen sichergestellt. Außerdem war der Mann im Besitz von mehreren Gewehren und Messern, die an seiner Wohnanschrift durch die Streife sichergestellt wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, Telefon (09128) 9197114.