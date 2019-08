Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Für die Belegschaften zahlreicher Büros, Banken, Apotheken, Ämter und Betriebe in der Region gehört ein gemeinsamer Besuch auf dem Annafest einfach dazu. Wir haben die Bilder! © Edgar Pfrogner